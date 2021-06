Dva tedna po diplomi postala še miss Slovenije

Zmagovalke med zmagovalkami

Na topel poletni nedeljski večer smo končno, po dveh s koronavirusom zaznamovanih letih, spet dobili uradno najlepšo Slovenko, miss Slovenije 2020/21. V nekdanji kompresorski postaji opuščenega rudnika Hrastnik, kjer so rudarjem strojno dovajali zrak v rove, se je med starimi napravami odvil vrhunec letošnjega lepotnega izbora, na katerem je zablestela 21-letna RibničankaNjena prva spremljevalka je postala 19-letnas Pragerskega, druga spremljevalka pa je 24-letnaz Razdrtega pri Postojni. Na finalnem izboru smo dobili tudi miss Slovenskih novic, ki ste jo z glasovanjem izbrali naši bralke in bralci. Največ glasov ste podelili 20-letniiz Šmartnega ob Dreti.Zmagovalki je lepotno krono predala miss Slovenije 2019. Do 24-letne lepotice iz Tržiča smo se tik pred razglasitvijo komaj prebili, saj so se vsi hoteli še slikati z njo, dokler je bila uradno najlepša. Ji bo kaj hudo, ko bo morala krono po dveh letih predati drugi lepotici? Bodo tekle solze? »Res je, kar dve leti sem nosila lepotno krono, in to z velikim veseljem. Vse skupaj je bila fantastična izkušnja, že od vsega začetka, ko sem se prijavila. V tem času sem spoznala samo sebe, lahko rečem, da sem osebnostno zelo zrasla, postala sem tudi bolj samozavestna. Poleg tega sem tudi prepotovala veliko sveta in kot miss Slovenije spoznala ogromno ljudi. Ja, lepo mi je bilo in priznam, da mi ob misli, da bom predala krono naprej, za trenutek zastane dih. A prepričana sem, da jo bo dobila naslednica, ki si jo bo najbolj zaslužila,« je v smehu in brez solz dejala simpatična in zelo zgovorna Špela Alič. Študentka na fakulteti za socialno delo bo septembra že diplomirala in vpisala magistrski študij, njen cilj pa je postati psihoterapevtka.Po tretjem hodu in vprašanjih žirije, ki so jo letos sestavljali solastnik podjetja Dewesoft, direktorica Tosame, lastnik in direktor Rimskih term, župan občine Hrastnikin seveda predlanska zmagovalka Špela Alič, je nastopil trenutek, ki so ga finalistke čakale kar dve leti.»Dobili smo novo miss, ki nas bo ponosno zastopala v svetu in na lepotnem izboru Miss World v Portoriku,« je napovedala voditeljica prireditve, miss Slovenije 2017, in letošnji zmagovalki nadela prav posebno krono, ki jo je oblikovala in izdelala dozdajšnja prva spremljevalka. Kot magistrica metalurgije je v krono vnesla posebne elemente, ki predstavljajo Hrastnik, brušeno steklo iz steklarne, zasavski premog in hrastov list.Njeno mojstrovino si je Maja Čolić nadela le dobra dva tedna po diplomi na ekonomski fakulteti, kjer je doštudirala mednarodno poslovanje, takoj po razglasitvi pa nam je, vidno srečna po zmagi, še razkrila, da zelo rada poje, a da ni v sorodu z legendarnim sarajevskim pevcem»Naslednje dni ne bom prav nič počivala, ampak si bom vzela čas za vse obveznosti, ki jih je prinesel ta lepotni naslov. Za vse nas sta bili dve leti, ko smo bile finalistke za miss Slovenije, velik izziv. A na to obdobje epidemije ne gledam le kot na nekaj zelo negativnega, ampak se trudim, da bi iz vsega slabega predvsem odnesla najboljše,« nam je povedala. Zaradi epidemioloških ukrepov je letošnja prireditev potekala v nekoliko bolj intimnem vzdušju, saj sta bila lahko med gledalci le po dva družinska člana finalistk, praviloma so bili to starši. Vseeno pa je ekipi lastnice licence ​uspelo izpeljati lep dogodek, ki bo vsem sodelujočim verjetno ostal v najlepšem spominu. Namesto v kakšni dvorani je prireditev potekala na treh lokacijah, v rudniku Hrastnik, v bukvarni Zmajeva luknja in razglasitev v kompresorski postaji. Geslo lepotnega izbora je namreč Podpiramo slovensko, podprimo Slovenijo, zato finalni izbor poteka vsakokrat v drugem kraju.Tako so se letos finalistke med pripravami na razglasitev vse leto spoznavale s kulturno in naravno dediščino Hrastnika in se tudi udeležile marsikatere dejavnosti, od pohodov do ogledov rudnikov, kuhanja lokalnih jedi in kulturnih dogodkov, v Varstveno-delovnem centru Zasavje pa so izvedle modno revijo.