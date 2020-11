Dva meseca po hudi nesreči spet v javnosti

Dva tedna je bil v umetni komi. Zbujati so ga začeli že peti dan, a je za popolno prebuditev potreboval več časa.

Zgodilo se je med sestopom z Loške stene. FOTO: VORANC vogel

Približno dva meseca po hudi nesreči, ki se je zgodila med sestopom z Loške stene na območju Bovca, se stanje priljubljenega pisatelja, publicista, ki je tudi izkušen plezalec in alpinist,na srečo izboljšuje iz dneva v dan. 53-letni pisatelj, ki je v zadnjem obdobju znan predvsem po seriji kriminalnih romanov o detektivu Tarasu Birsi, celo tako dobro okreva, da se je v teh dneh prvič pojavil na javnem dogodku. »Kakšni dnevi! Danes nas je obiskal Tadej Golob, prvič po zdrsu v globino. Zse je samo za sejem pogovarjal o svoji nesreči, okrevanju, pisanju in Virusu. Knjigi v nastajanju. Držimo pesti, da čim prej izide! Pogovor bomo predvajali ekskluzivno na spletni in FB-strani sejma v torek, 24. 11.,« so v četrtek zapisali na facebook profilu Slovenskega knjižnega sejma.Novice, da se pisatelj počuti bolje, so se razveselili številni bralci in oboževalci, saj so bile pred dvema mesecema zdravniške napovedi precej črnoglede. Pisatelj si je namreč pri padcu zlomil vsa vratna vretenca, imel je pretres možganov s posamičnimi krvavitvami, zlomil si je tudi stegnenico, ki so mu jo konec septembra uspešno operirali. Nesreče se sicer ne spominja, a k sreči posledic na dolgi rok menda ne bo čutil.