Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«

04.09.2025 ob 07:30
V šovu ljubezen po domače, ki ga lahko spremljamo na Pop tv, je Dušan Petrič za prvi zmenek izbral Manuelo, a tako zapeljive je ni pričakoval. Ko jo je zagledal v dolgi črni prosojni obleki in visokih petah, kako vstane iz gugalnice in začne hoditi po trati proti njemu, ga je zaskrbelo, da lahko pade. 

Popolnoma ga je zmedla in prav prisrčno je bilo videti, kako se je zaradi njene prosojne obleke, ki je le bore malo prepustila domišljiji, s težavo koncentriral na pogovor. A je bil zelo zadovoljen, ker ga je pogumno gledala v oči, sam pa tega ni mogel, saj je bila njena obleka preveč prosojna. »Nisem se mogel skoncentrirati. Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel,« je povedal Dušan.

V šoku tudi Sonja

Tudi simpatično Sonjo Hojnik je čakalo presenečenje, ki ji je vzelo sapo. »Ko je Franci vstopil in tako zaplesal, jaz sem bila tako v šoku,« je povedala nasmejana do ušes. Franci je namreč vstopil v velikem slogu, s klobukom in ujemajočim se telovnikom. Z rožo v rokah ji je zapel lepe ljubezenske stihe in zraven še zaplesal, kot pravi snubec.

Presenetila so jo tudi njegova leta, je namreč sedem let mlajši od nje. Povedal je, da jo bo negoval, razvajal, za konec njunega srečanja ji je celo namenil poljub. Sonja je zmenek zaključila nasmejana, bila je hvaležna, ker jo je napolnil z energijo in veseljem.

Josipu Antoliću je s svojim prihodom sapo vzela Nada.»Končno je ena prišla!« Nadi se je Josip zdel bolj prijeten kot v predstavitvi, začudilo pa jo je, ker ni prebral ljubezenskih pisem.

Zlata karta

Dan se je zaključil z aktivnostmi, med katerimi so si snubke lahko priborile zlato karto in določene prednosti na kmetiji. Dejanova snubka Patricija je v treh minutah namolzla največ mleka. Zmago, ki je razveselila oba, sta zapečatila z objemom. Mirkova snubka Nataša je prva z eno roko zasadila ciklame v korito in si priborila zlato karto ter luksuzni zmenek. Petrova Katja je dlje zdržala na mehanskem biku, a Monika ni bila v skrbeh. Sonjini snubci so morali premagati pravi kmečki poligon, da bi si priborili zlato karto.

Vsi so bili izjemno borbeni in so se dobro izkazali. 

 

