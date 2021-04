Dušan prepuščen sam sebi, komentatorji ponoreli

Sodniki so tekmovalce znova razdelili na skupine. Pripraviti so morali kompleksno morsko ploščo, pred tem pa sami očistiti sestavine. Večina se je lahko oprla na sotekmovalce, le Dušan je ostal sam. Kljub temu je nalogo odlično opravil. Sodniki so ga pohvalili, a je bil na koncu razočaran. Sodniki ga namreč niso poslali na balkon, saj so ocenili, da je modra ekipa, v kateri so bili sami moški, bolje opravila nalogo od njega.



Tukaj so komentatorji na facebooku skočili v zrak. Ena izmed gledalk je zapisala (nelektorirano): »Zelo razočarana. Bogi Dule. Vse je sam očistil, lahko bi bil s fanti na balkonu. Prav zafrkavajo ga«, nekdo drug pa: »Čiščenje morskih sadežev in priprava tune, a to je JunoirMC al? Ena oseba naredi boljše kot skupina 4 "kuharjeu" in je zaradi tega kaznovan? In spet švercanja iz oddaje v oddajo zaradi "skupinskih izzivov".. Tole je res lahko smo Slovenski MasterŠit.«







Tudi pri kuhanju je bil Dušan sam. Karim ga je pohvalil. In dodal, da je ponosen nanj. Na balkon so poslali rdečo skupino, Dušana pa namesto na izločitveni boj na individualni test.

