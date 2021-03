Đuro odpira vrata svojega doma

Vsestranski gledališki, filmski in glasbeni ustvarjalec, legendarni nadrealist in zvezdnik z oskarjem okitenega filma Nikogaršnja zemlja Branko Đurić - Đuro bo prihodnjo nedeljo odigral 500. ponovitev Đurologije, avtorske predstave, s katero je napolnil največje dvorane v regiji, prepotoval svet in nasmejal več kot 300.000 gledalcev. Tokrat bo njegov večer precej drugačen, saj se bo sprehajal po svojem stanovanju, tam bodo njegova skupina, družina, kakšen gost presenečenja, če ste si predstavo že ogledali, pa vas bo zagotovo še posebno zanimal prizor pod prho. Mi smo Đura pobarali, ali nam izda, s katerimi čarovnijami se rešuje, kadar na odru pozabi besedilo: »Igralci imamo zelo poseben spomin. Po kakšnih 10 do 20 predstavah se nam besedilo nekako zapiše nekam v ozadje možganov in potem ga izvlečemo od tam. Včasih sem tudi sam presenečen, koliko tega imam na »trdem disku« iz vseh predstav, filmov … Kot kaže, se je vse, kar sem delal, nekam shranilo,« pravi Đuro, ki svoje gledalce tokrat prvič vabi k sebi domov. No, ne dobesedno, ga bodo pa lahko ljudje po vsem svetu gledali prek platforme Lada Bizovičarja. »Scenarij sem moral zelo prilagoditi, saj bom tokrat igral v realnem domačem okolju, ne na gledališkem odru, gibal se bom po različnih prostorih, en prizor bo tudi iz kopalnice,« pravi avtor. »Vedno me zabavajo odzivi na predstavo. Običajno so najglasnejše ženske, ki vriskajo od smeha, moški pa naslednji dan pišejo, da imajo muskelfiber. Malo mi je žal, da tokrat teh reakcij ne bom slišal, ampak sem prepričan, da se bomo imeli vseeno super,« se veseli svoje jubilejne predstave.

