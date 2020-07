Đuro je podprl Novaka Đokovića

Pred dnevi je kot strela z jasnega v medijih odjeknila novica, da je številka ena v svetovnem tenisu Novak Đoković okužen s koronavirusom. Ob tej pretresljivi novici so ga podprli številni kolegi športniki ter druga znana imena s svetovne scene, izvirno pa ga je hrabril tudi naš režiser in igralec Branko Đurić - Đuro, tako da je na družabnem omrežju instagram objavil njuno skupno fotografijo. »Na zdravje, Novak!« je zapisal Đuro, ob tem pa je v ključnik oziroma hashtag zapisal »veganski smoothie« in »korona, pojdi domov«.





S tem mu je izkazal podporo in mu zaželel čimprejšnje okrevanje, fotografija pa je pritegnila veliko pozornosti medijev na Balkanu. Ni skrivnost, da se Branko in Novak dobro poznata, pred leti sta namreč njuni družini celo skupaj dopustovali. »To sta pa taka srčka! Kljub temu da je eden največjih športnikov vseh časov na planetu, je v njegovem življenju še mnogo drugega znanja in veliko ljubezni. Eden in edini Nole,« je takrat o Noletu povedala igralka Tanja Ribič, nad teniškim asom pa je bila navdušena tudi Đurova in Tanjina hči Zala, ki je razkrila, da je na otoku Žut preživela nekaj najlepših dni dopusta v svojem življenju.