Dunking Devils bodo lovili nove rekorde (FOTO)

Dunking Devils so mojstri spektakla, ki so navdušili s preskakovanjem parne lokomotive, skoki z gondole in zabijanjem na drvečem vlaku čez solkanski most, so serijski Guinnessovi rekorderji in svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju, v 15 letih pa so opravili več kot 2500 nastopov v 51 državah na petih celinah. Tretjega in 4. septembra se vračajo v dvorano Tivoli, kjer so leta 2019 razprodali tri šove, letos pa jo bodo s premierno izvedbo novega spektakla napolnili štirikrat.

»Pred tremi leti smo Dunking Devils praznovali deseto obletnico delovanja, to je bila naša prva tako velika predstava v lastni režiji. Organizacija je bila velik zalogaj, a nam je uspelo. Dvorano smo napolnili trikrat. Od takrat so minila tri leta, vmes se je zgodil še kup projektov, veliko smo se naučili. Naš slogan je edina prava smer je navzgor, se pravi vedno večje, boljše, atraktivnejše, to pa je bilo tudi vodilo pri snovanju novega šova,« napovedujejo poskočni vragi ter dodajajo, da bodo pripravili še udarnejšo predstavo in lovili nove Guinnessove rekorde.

Nabito polna dvorana Tivoli ob deseti obletnici delovanja skupine FOTO: SINIŠA KANIŽAJ

»90-minutni preplet akrobacij in umetnosti Mastercard Dunking Devils LIVE je produkt znanja, ki smo ga pridobili v letih nastopanja na najrazličnejših prireditvah po vsem svetu, med katerimi so bili tudi festivali, cirkusi, gala prireditve, športni dogodki, največji svetovni televizijski šovi in še marsikaj. Nastopali smo na že skoraj vsakem tipu dogodka, ki obstaja. Veliko smo se naučili in želeli to znanje uporabiti v svojem šovu.

V Sloveniji takih spektaklov vsekakor primanjkuje in ravno zato želimo vzpostaviti tradicijo, navado, da tudi tak tip dogodka obstaja in da imajo ljudje možnost vsaj enkrat na leto doživeti vsaj eno megašportno adrenalinsko ali cirkuško predstavo teh razsežnosti,« še pravijo mojstri akrobacij.

Prelet Gašperja Novaka čez parni vlak leta 2017 FOTO: BORIS VIDOVIC