Ministrico Tanjo Fajon obkrožili morski psi

Letošnji krajši dopust ministrice za zunanje zadeve je bil na morju, saj Tanja Fajon brez potapljanja ne more. Komaj čaka, da pride na vrsto tisti teden, ko se lahko potopi v morsko globino, takoj zatem pa že načrtuje naslednjega. Najraje ima Jadran, posebej še okolico Korčule, kjer so prelepe jame, hodniki, igra sonca, morja, leska in barv, pravi.

Tokrat pa je raziskovala globine otoka Vis. »Tovorna parnika Vassilios in Teti pri Komiži na otoku Visu sta bila ta konec tedna, med drugim, moja podvodna cilja. Zelo lepa vidljivost je bila, spodaj sicer samo 15 stopinj, ampak veliko lepih rib, spužev ter druge morske flore in favne. Oba parnika sta potonila, ko sta nasedla na obalo, že dolgo nazaj. Grški Vassilios je s 105 metri ena največjih potopljenih ladij v Jadranu. Že od leta 1939 leži na boku, na globini nekje 55 metrov. Zanimivo je plavati med njegovimi razbitinami, ki pa ne samevajo, saj mrgoli morskega življenja okrog in v njih,« je povedala Tanja, ki je v preteklosti plavala tudi med morskimi psi na Fidžiju. »Dvajset jih kroži okrog tebe, medtem ko jih hranijo, a ni straha. Raje gredo nad tuno in kri kot nas, turiste s kamerami.«