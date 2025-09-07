TEKMA

Družinski večer v Stožicah: Janković s snaho in vnukinjo navijal za Slovenijo (FOTO)

Nogometno tekmo si je ljubljanski župan ogledal v družbi sina Damijana z družino.
Fotografija:  FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
 FOTO: Voranc Vogel

N. Č.
07.09.2025 ob 07:57
07.09.2025 ob 08:05
N. Č.
07.09.2025 ob 07:57
07.09.2025 ob 08:05

Na petkovi uvodni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 med Slovenijo in Švedsko v Stožicah (2:2) ni bilo zanimivo le na igrišču. V ospredju pozornosti so bili tudi gledalci na tribunah, kjer smo opazili ljubljanskega župana Zorana Jankovića v družbi dela svoje družine.

 FOTO: Voranc Vogel
 FOTO: Voranc Vogel

Župan si je tekmo ogledal skupaj s sinom Damijanom Jankovićem, njegovo soprogo Urshulo Gawish Janković ter njuno najstniško hčerko Karolino. Par, ki je skupaj že približno 15 let, se v javnosti pojavlja zelo redko, tokrat pa sta naredila izjemo in obisk Stožic spremenila v pravo družinsko doživetje.

 FOTO: Voranc Vogel
 FOTO: Voranc Vogel

Še posebej je izstopala Ursula Gawish Janković, ki je pokazala, da ji moda še vedno veliko pomeni in svoj izbrani okus,  kot kaže, uspešno prenaša tudi na hčerko.

 FOTO: Voranc Vogel
 FOTO: Voranc Vogel

Tekma, ki je držala v napetosti

Slovenska reprezentanca je sicer proti Švedom zaostajala, a je v razburljivem zaključku izvlekla neodločen rezultat 2:2 (0:1). Tribunsko vzdušje je bilo nabito s čustvi, v njem pa je očitno uživala tudi Jankovićeva družina.

slovenija - švedska, nogomet, Stožice, 5-9-2025 FOTO: Črt Piksi
slovenija - švedska, nogomet, Stožice, 5-9-2025 FOTO: Črt Piksi

Za varovance selektorja Matjaža Keka pa ni počitka. Že v ponedeljek jih čaka nova zahtevna preizkušnja – gostovanje v Baslu pri Švici, kjer bodo iskali nove kvalifikacijske točke.

FOTO: Črt Piksi
FOTO: Črt Piksi

Več iz te teme:

Zoran Janković Stožice družina Ursula Gawish Damijan Janković

Komentarji:

