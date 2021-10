Družinska slika Tine Maze, kakršne še niste videli (FOTO)

Najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze je doslej z javnostjo delila le malo vpogleda v svoj dom in družino, za hčerko Anouk je odločena, da je ne bo javno izpostavljala. A v sklopu oglasne kampanje za avtodome je vendarle delila čudovito fotografijo, na kateri so vsi trije: Tina, Anouk in Andrea (Massi).

Sproščeno in umirjeno je njihovo življenje v Gorici, avtodom pa je v zadnjih letih tudi nepogrešljiv del njihove družinske dinamike. Z njim se radi odpeljejo do morja, kjer Tina in Andrea uživata v novem najljubšem športu - jadranju na deski. Nedavno je Mazejeva tudi delila fotografijo z morja in se pohvalila, da je surfala v zares močnem vetru in da to nikakor »ni bil hec«.