Družinska drama moža Tanje Tutan: Temu fantu želi lastna mati odvzeti očeta

Podjetnika Dana Lenarda, oblikovaleca luksuznih plovil, je Slovenija bolje spoznala, ko se je na Sejšelih poročil z nekdanjo manekenko Tatjana Tutan, ki se danes ukvarja s pasjo vzrejo in oddajo nepremičnin .

To je bilo lansko leto, zdi pa se da mu letos v privatnem življenju ne gre vse po načrtih. »Temu fantu želi lastna mati odvzeti očeta, temu očetu pa sina: več o tem tule spodaj: Natanko ob času moje poroke z zdajšnjo ženo lani v začetku oktobra je bivša soproga in mati najinih otrok v Italiji proti meni sprožila tožbo za ekskluzivno skrbništvo in starševstvo za najinega 9 letnega sina, z nadzorovanimi obiski očeta in z zahtevo po perimetru nepribliževanja očeta,« je med drugim o svoji bivši arhitekt zapisal na facebooku.

Pod zapisom se je vsulo na stotine komentarjev, ki sprožajo polemike. FOTO: Facebook

»Mati v tožbi torej rešuje otroka trpljenja pred očetom. In vendar, v isti tožbi ta mati zahteva od mene tudi 170.000 € (stosedemdeset tisoč evrov) preživnine letno, vsako leto, naslednjih deset let, torej 1.700.000 € in to utemeljuje z razlogom, da bo morala do polnoletnosti otroka sama skrbeti zanj. Zelo kmalu je gospodu psihiatru, v Italiji zelo znani osebnosti na svojem področju postalo jasno, da ima gospa drugačne namene od plemenite starševske zaščite otroka. Najmlajši sin je psihiatru tudi sam (namesto strahu in potrditve materinih trditev o trpljenju) zelo jasno izrazil željo, da že leta želi očeta videti več, a mu mati to na vse pretege in načine brani vse od ločitve že 5 let,« dodaja.

Ob koncu je svoje spletne prijatelje prosil za mnenje ter dodal, da je zadeva je v v teku, naslednje zasedanje bi konec septembra in da je vsa dokumentacija na voljo na vpogled.