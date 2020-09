Družina Boštjana Romiha se je povečala

Pri Romihovih imajo tudi tri mačke, pravzaprav enega mačka in dve mački, ki so jim nadeli nadvse zanimiva imena – Jack, Tonic in Sangria. FOTO: UROŠ HOČEVAR

Mislim, da se bodo otroci prve mesece prav pulili, kdo bo več z njo.

Vodoteljima te dni polne roke dela. Dobesedno. Njegovi družini se je namreč pridružila kosmatinka z uradnim imenom Upper Carniola Key To My Happiness.Psički pasme šetlandski ovčar Romihovi še niso nadeli imena, po katerem jo bodo klicali, saj si še niso enotni, so pa presrečni, da je v njihovem domu še bolj veselo kot prej. »Ta pasma mi je v oči padla pred približno petimi leti. Vse od takrat sem bil redno na zvezi s priznano psarno Upper Carniola Shelties na Jesenicah, vendar se nam nikakor ni izšlo, da bi se vsi dejavniki prekrili. Ali ni bilo pravega legla ali pa mi še nismo bili pripravljeni. Letos spomladi pa je padla skladna družinska odločitev, da smo pripravljeni na novega člana,« nam je zaupal voditelj, ki je nad omenjeno pasmo navdušen. Vsi v družini so se zaljubili v šeltije, kot skrajšano pravijo tej pasmi.»Seveda imajo vsake oči svojega malarja in vsi psi so čudoviti, ampak po moje težko najdeš bolj ljubko in fotogenično pasmo, kot je šetlandski ovčar. Predvsem pa je kot tipičen ovčarski pes ljubeč družinski pes, vedno pozoren, bister in z željo po delu. Vsak prihod ljudi budno naznani, njegovemu pozornemu ušesu nič ne uide,« pravi.»Mislim, da se bodo otroci prve mesece prav pulili, kdo bo več z njo,« se zasmeji voditelj, ki je prepričan, da bo imela psička pri njih ljubezni v izobilju. »Konec koncev so vsi trije otroci dovolj veliki, da skrbijo zanjo. Najmlajša, devetletnapa je obljubila, da bo z mano in psičko hodila v pasjo šolo,« svojo najmlajšo pohvali ponosni očka.