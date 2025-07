Družina Avsenik objavila žalosten spomin, komentatorji: »Za vedno bo ostal v srčku …«

Pred desetimi leti se je poslovil legendarni slovenski glasbenik Slavko Avsenik. Na njegovo obletnico smrti so z objavo spomnili tudi iz družine Avsenik. Pod njegovo fotografijo so namreč zapisali: » V spomin na Slavka Avsenika (2. julij 2015 – 2. julij 2025) . Danes mineva deset let od smrti. Ob tej obletnici se z globokim spoštovanjem spominjamo njegovega življenja, dela in zapuščine, ki še danes živi v glasbi in spominih mnogih generacij.«

»Za vedno bo ostal v srčku. Ostajajo spomini, viže, polke, valčki. Ostaja vse Slavko, kaj ste naredili. Vsaka uspešnica, beseda, vsak ton. Počivajta v miru. Eden, edini, mojster,« so enotni spletni komentatorji, ki ob tem dodajajo, da gre za 'kralja slovenske narodno zabavne glasbe'.

Slavko Avsenik je bil slovenski skladatelj, harmonikar in vodja ansambla, rojen 26. novembra 1929 v Begunjah na Gorenjskem. Leta 1953 je z bratom Vilkom ustanovil Ansambel bratov Avsenik (v nemščini 'Original Oberkrainer'), s katerim je ustvaril več kot 1000 skladb in populariziral značilen oberkrainerski zvok – mešanico ljudske glasbe, polke in valčka z jazzovskimi elementi

Njun največji hit je iz leta 1954, polka “Na Golici, velja za eno najpogosteje predvajano instrumentalno skladbo na svetu in jo je bilo posnetih več kot 600-krat. Slavkova glasba je navdihnila stotine ansamblov in prodala več kot 30 milijonov plošč, prejel je številne zlata, platinaste in diamantne uspešnice.

Umrl je 2. julija 2015 v Begunjah v starosti 85 let, po kratki in hudi bolezni. Pogreb in spomini na njegova dela so po vsej Sloveniji in širše odmevali, v njegovem rojstnem kraju pa se vsako leto odvija Festival Avsenik, kjer nastopajo tudi drugi družinski člani, kot so sin Gregor in vnuk Sašo Avsenik.

Njegovo življenjsko delo je utemeljilo nov glasbeni žanr in poglobilo slovensko kulturno dediščino – njegov izvirni oberkrainerski zvok odmeva še danes na veselicah in festivalih po Evropi in v ZDA, med ljudmi vseh generacij.