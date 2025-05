Druženje z nogometašema Markom in Aljošo

Nedavno so v Citycentru Celje prišli na račun vsi, ki obožujejo nogomet. Ti so se zbrali na posebnem dogodku oziroma druženju z nogometašema Nogometnega kluba Celje Markom Zabukovnikom in Aljošo Matkom, podajalcem in strelcem odločilnega zadetka na zgodovinski tekmi proti Fiorentini. Prav Matko je Celjane popeljal do zmage tudi v polfinalu Pokala Slovenije, ko so Olimpijo premagali z dve proti ena. Oba gola je prispeval prav Matko in s tem Celjane enajstič uvrstil v finale. V nakupovalnem centru se je zbralo več kot sto zvestih navijačev NK Celje, ki so pozdravili oba nogometaša in z njima delili navdušenje ter nogometno strast. Dobili pa so tudi priložnost za avtograme, fotografiranje in predvsem sproščen klepet z igralcema, ki sta odgovarjala na številna vprašanja. »Dogodek je pokazal močno vez med klubom in navijači ter dokazal, da so takšna srečanja zelo pomembna, saj povezujejo navijaško skupnost in športne junake. Zato se trudimo, da v naš center pripeljemo tudi takšne športnike, s katerimi lahko obiskovalci pišejo nove zgodbe,« pravi Nena Horvat, vodja marketinga v celjskem Citycentru.