Druženje nekdanjih sodelavcev Radia Celje in Novega tednika na celjski Špici (FOTO)

Radijski tehniki Matjaž Marinček, Aljoša Bončina in Mitja Tatarevič ter novinarka in danes tržnica Simona Brglez imajo zasluge za piknik nekdanjih zaposlenih in honorarnih sodelavcev Radia Celje in Novega tednika, ki so v tej medijski hiši delali 13 let, med letoma 1991 in 2004. Skoraj stotnija jih je pristala na seznamu, okoli 80 pa jih je prišlo na celjsko Špico, kjer je za hrano in pijačo poskrbel gostitelj Dušan Konda, duša in srce celjskih kajakašev.

Gostitelj Dušan Konda in radijska napovedovalka Maja Šumej

Lepo je bilo opazovati nasmejane, večinoma znane obraze, ki jim je bil takratni Radio Celje odskočna deska v še bolj znan medijski svet. Maja Šumej je danes znana radijska voditeljica in napovedovalka na programih Radia Slovenija ter mentorica za govor, ki je začela radijsko pot pred mikrofonom Radia Celje. Betka Šuhel Mikolič je bila radiu zvesta sedem let, pozneje pa je pot tudi njo zanesla na RTV, kjer je pilila veščine javnega nastopanja, katerega mentorica je še danes. Na celjskem radiu se je kalil eden najboljših in najbolj zasedenih športnih komentatorjev na Pop TV Tomaž Lukač, prav tako Dejan Obrez (brat Gorana Obreza), nekdanji poklicni nogometaš, ki komentira nogometne tekme na Sportklubu ter vodi oddaje Pod prečko.

Športni komentator Tomaž Lukač in Betka Šuhel Mikolič

Športni komentator Dejan Obrez

Del inovativne, kolegialne, harmonične družine je bila na začetku radijske poti znana oblikovalka, publicistka, pionirka modnega recikliranja, tako oblačil kot opreme bivalnih prostorov Vlasta Cah Žerovnik. Nekdanja radijska urednica Nataša Gerkeš je danes svetovalka za odnose z javnostmi na ministrstvu za šolstvo.

»Energija med nami je bila na srečanju takšna kot pred tremi desetletji. Nasmejali smo se do solz kot v dobrih starih časih in enoglasno čestitali Matjažu, Aljoši in Simoni za res odlično organizacijo. V tako številni zasedbi smo se nekdanji sodelavci srečali prvič, a se bojim, da priložnosti za to ne bo več,« je strnila misli Gerkeševa. In dodala, da so bila devetdeseta res lepa. »Vsi smo ustvarjali odličen časopis in radio in bili prava ekipa in več kot le kolegi,« je dejala.

Mitja Korber in Primož Škerl

Novinarka na celjskem radiu je bila do upokojitve tudi Mateja Podjed, mama priljubljenega in znanega antropologa Dana Podjeda, novinarsko pot je tam začela tudi Greta Jenček, žena celjskega gledališkega igralca Renata Jenčka, danes profesorica nemščine na SIC Alme Karlin in uradna sodna tolmačka. Prišlo je nekaj fotografov, denimo Edi Masnec, ki ga je kasneje zaneslo v turistične vode, pa Gregor Katič, ki je tudi naš sodelavec. Naš nekdanji Delov dopisnik Primož Škerl in Mitja Korber, ki je nekoč za radio izbiral glasbo, pa sta ob novinarstvu zašla tudi v glasbene vode in sta izvrstna kitarista vsak v svojem bandu. Fotograf Andraž Purg je ob koncu poskrbel za skupinsko fotografijo, na kateri morda uzrete še kakšen znan obraz, saj vseh ni mogoče omeniti.