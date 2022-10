Drugi oder je desetletnik

Nobena skrivnost ni, da Kulturno društvo Drugi oder iz Brežic s kakovostno kulturno in prodorno ponudbo širi in dviguje kulturno zavest med Brežičani. In širše. Letos slavijo 10-letnico delovanja. Nedavno so na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice, v okviru zaznamovanja jubileja, dogajanje v dokaj pustih Brežicah poživili s špansko poezijo, z ritmi sambe in sangrijo ter španskimi vini. Pripravljajo pa še marsikaj.

Dvorišče Posavskega muzeja Brežice je lepa kulisa za predstave, ki jih pripravljajo domači kulturniki.

Je pa Kulturno društvo Drugi oder v desetletju svojega delovanja pripravilo kar nekaj avtorskih in drugih prireditev, tudi s sodelovanjem številnih Brežičanov, od Mateja Filipčiča, Saša Podgorška, Cvetke Tomin, Jureta Godlerja do Damjana in Boštjana Kozoleta in številnih drugih. Kot partnerji pogosto sodelujejo na občinskih prireditvah, vabijo pa jih tudi v sosednje občine.

Društvo je realiziralo tudi nekaj projektov v okviru gledališča za otroke in mladostnike: Najlepše darilo (2021), Brežiški kulturni dežnik (2013), novoletne otroške predstave (2013, 2014), Žiga, kisla kumarica in Štiri afne – v sodelovanju s plesnim društvom Imani (2015). Največji projekti, ki so jih izvedli na področju gledališča, so muzikal Plešasta pevka ob odprtju prenovljenega Doma kulture v Brežicah (2013), celovečerna gledališka predstava Oblast (2016), gledališka predstava Trikotnik, s katero je društvo sodelovalo tudi na festivalu Vizije, celovečerna gledališka predstava Zasebno življenje (2019) in gledališka predstava Ženske (2019), s katerima je društvo sodelovalo tudi na Linhartovem srečanju. Lani je društvo prvič izdalo tudi pesniško zbirko dolgoletne predsednice Mojce Florjanič z nazivom OSvetJe ter ob tem pripravilo zanimiv in bogat kulturni program z lokalnimi glasbenimi izvajalci. Zanimivost: dolgoletna predsednica Drugega odra Mojca Florjanič se bo letos podala tudi v boj za županjo Brežic.