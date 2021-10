Slovenija ima talent: Ne vem, kako je sploh lahko stal na odru

V četrti avdicijski oddaji so dobili novo priložnost nekateri, ki jim v prvi ni šlo najbolje. Najprej se je na velikem odru predstavil plesalec Kostja, ki je po Aninem prigovarjanju dobil tretji, Ladov da. Več drame je bilo, ko je na oder prišel 21-letni pevec Val, ki ga je tik pred nastopom zgrabil migrenski glavobol. »Imam migreno z avrami in ne vidim dobro,« je povedal Val, ki ni nastopil tako, kot si je želel. »Siv je bil. Še dobro, da je sploh stal na odru,« je dejal Lado.

Še enkrat so se prišli predstavit člani zasedbe Booom!. Pred nastopom so napovedali, da se bodo bolj osredotočili na vokal. Trije mladeniči so samozavestno stopili na oder in odpeli skladbo Moja ljubica v akustični izvedbi. Občinstvo jih je nagradilo z bučnim aplavzom, navdušeni pa so bili tudi sodniki. »To je bila druga skupina. To sploh ni isto. Mislim, da ste izkoristili drugo priložnost,« je dejala Marjetka. Branko, ki tokrat ni pohvalil veliko nastopajočih, pa je dejal, da je bil nastop fantastičen.

