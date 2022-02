Dremljeva s hčerjo v bolnišnici: Mislila sem, da bo otrok umrl

Za Rebeko Dremelj so trije težki dnevi. Njena starejša hči Šajana je bila sprejeta v novomeško bolnišnico zaradi nenavadnih bolezenskih znakov. »Šajana naju je zvečer prestrašila tako zelo, da nama je verjetno skrajšala življenje za 20 let,« je dejala Rebeka na instagramu. Pravi, da je velika verjetnost, da je imela hči imela postcovidni sindrom. »Otopela ji je cela desna stran obraza in ni mogla govoriti. Dušila se je. Zdelo se je, kot da jo je možganska kap. Poklicali smo reševalce, ki so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so se začele preiskave.«

Na srečo se je vse dobro končalo. »Prvič sem bila v fazi, ko sem dejansko mislila, da bo otrok umrl,« je rekla Rebeka. Zaradi šoka, ki ga je doživela, tri dni ni spala. V teh težkih trenutkih se je spomnila na starše, ki se vsakodnevno spopadajo z boleznijo otrok, in se jim poklonila. Prav tako se je zahvalila osebju in svojim prijateljem, ki so ji stali ob strani.