Dremljeva delila tragično izgubo, sledilec jo je s svojim komentarjem spravil v bes

Rebeka Dremelj je svojim sledilcem zaupala, da je žalostna in da ji je zelo težko, saj je včeraj prenehalo biti srce njeni dragi muci Leni.

»14 let je bila z mano in celo življenje s tamalima. Zelo smo žalostni, zelo, a hkrati veseli, da smo kar 14 let uživali ob njenem predenju vsak večer! Ko sem prihajala domov iz nastopov sredi noči, je bila ona tista, ki me je čakala na stopnicah! Zadnja leta pa je imela navado vsak večer zaspati na Šajaninih prsih,« je zapisala na družbenem omrežju Rebeka in dodala, da bo velik izziv nadomestiti praznino, ki jo je za seboj pustila Leni.

Dremljeva pa je v šoku ugotovila, da obstajajo ljudje, ki ji to dejansko privoščijo. Saj se je nanjo spravil njen sledilec, ki je komentiral, da se je to zgodilo zato, ker je Rebeka ves čas odsotna od doma.

»Človek človeku ne privošči več tudi kančka sreče. Če si ti doma nesrečen, morajo biti nesrečni tudi vsi okoli tebe,« je povedala besna Rebeka.

Odločila se je, da bo vse nesramne komentatorje blokirala na svojem profilu, ker ne bo dovolila, da ji kvarijo razpoloženje in se spravljajo na njo. Namesto, da bi nam bili uspešni ljudje motivacija in da bi se od njih učili, jih hočejo nekateri potolči, je še povedala pevka.