Drami v šovu ni videti konca, Slovenka Ksenija znova poskrbela za incident (VIDEO)

Ksenija Kranjec in Ivan Nešković imata v srbskem šovu Bar izredno turbulenten odnos. Doslej smo pri njiju videli že skoraj vse – od strasti in ljubkovanja do hudih kletvic in fizičnega nasilja. Tudi tokrat so v kuhinji padale težke besede, saj je Ksenija v debato vmešala Ivanovega otroka, on pa naj bi ji pred tem preklinjal mamo. A tu se zadeva še ni končala.

Ksenija je Ivanu v obraz zabrisala sladkor in kakav, on pa ji pri tem ni ostal dolžan. Prepir so vseskozi spremljale tudi sočne kletvice, ona pa je na koncu proti njemu celo pljunila. Kot poroča Kurir, naj bi se golobčka že po nekaj urah pomirila in pogovorila ter znova končala v objemu.

Večer pred prepirom v kuhinji pa je v spalnici izbruhnil še hujši incident. Ksenija je prosila Ivana, naj ji odstopi malo prostora v postelji, a tega ni hotel storiti. Prepir se je stopnjeval celo do te mere, da je Slovenka uničila posteljo, posredovati pa so morali celo varnostniki.