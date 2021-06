Drama zaradi Sanjskega moškega: Gregor nam je razkril, kaj obžaluje

Blokirani, ki jo je sanjski, pred kratkim blokiral na družabnih omrežjih, sta se povsem na sveže pridružili še dve dekleti, ki sta se borili za njegovo srce.insta oznanili, da ju je Gregor dal na hladno. Zakaj, smo preverili kar pri Gregorju, ki je na kratko dejal, da se mu s takšnimi otročarijami, čenčami in govoricami enostavno ne da ukvarjati.»Jaz nimam težav z njimi. Ker nočem imeti težav z njimi, jih raje blokiram in se ne ukvarjam z njimi, ker punce ne živijo v realnem svetu,« je dejal in dodal, da je opazil, da o njem širijo zanimive govorice in informacije, s katerimi pa se mu ne da ukvarjati in zato raje prekine takoj. Punce mu med drugim očitajo, da je imel Gregor veliko deklet, na kar odgovarja, da tega sploh ne bo komentiral, ker je to brez veze. »Vsak na tem svetu, ki ima tri minute pozornosti, ga napadajo in mu očitajo različne stvari. Naj o meni govorijo kar želijo, vseeno mi je.«.Glede na to, da se nekatere stvari že razjasnjujejo je potrdil, da je z določenimi dekleti v stiku, z drugimi pa je stik popolnoma izgubil, a je poudaril, da z nobeno ni skregan in da bi se lahko z vsako izmed njih normalno pogovarjal, če bi jo srečal, razen morda z Ano.»Vem, da naša komunikacija lahko pripelje do tega, da bi se skregali, zato raje prekinem. Ne vidijo realnega sveta. Meni se zdi otročje, da nimaš v življenju nič bolj pametnega za početi kot za tračanje na družabnih omrežjih. Žalostno je predvsem to, ker vse pravijo zase, da so zelo odrasle, odgovorne, a se ukvarjajo s takimi stvarmi. Raje bi se pobrigale za svojo prihodnost, službo, osebno rast,« še doda.Na vprašanje, ali mu je žal, da je dekleta izbiral tako kot jih je, odgovarja, da mu je za marsikaj žal. »V dani situaciji, sem se odločal tako kot sem hotel, a vidim, da bi moral drugače narediti in mi je mogoče žal.« Povedal nam je še, da noče spuščati na nivo teh deklet. »Če bi vedel, da se tako obnašajo, bi drugače naredil. Presenetilo me je, kako se Ana dela ubogo, nedolžno, v hiši pa je 'haus'. Če bi vedel samo pol odstotka tega, kakšna je v hiši in vem da je v resnici še hujša, bi ona prva od vseh letela domov, še pred.«