Drama v Poroki na prvi pogled, v spalnici je prišlo do kratkega stika (VIDEO)

Sodeč po napovedniku bo v tokratni epizodi Poroke na prvi pogled še kako pestro. Čeprav so na poroki med Sandijem in Viki preskakovale iskrice, pa so se v spalnici, tik pred poročno nočjo, že začela prva nesoglasja.

Sandi je vztrajal, da bo prvo noč prespal v skupni postelji, medtem ko je bila Viki mnenja, da bi se morala drug na drugega najprej malce navaditi in si šele nato deliti posteljo.

Kako se je končal prvi ljubezenski prepir, bomo na malih zaslonih lahko videli že kmalu ...