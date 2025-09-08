POROČNA NOČ

Drama v Poroki na prvi pogled, v spalnici je prišlo do kratkega stika (VIDEO)

Se je že začelo ...
Fotografija: Sandi in Viki se v tej zadevi nista strinjala. FOTO: Planet TV
Sandi in Viki se v tej zadevi nista strinjala. FOTO: Planet TV

N. B.
08.09.2025 ob 11:55
N. B.
08.09.2025 ob 11:55

Sodeč po napovedniku bo v tokratni epizodi Poroke na prvi pogled še kako pestro. Čeprav so na poroki med Sandijem in Viki preskakovale iskrice, pa so se v spalnici, tik pred poročno nočjo, že začela prva nesoglasja.

Sandi je vztrajal, da bo prvo noč prespal v skupni postelji, medtem ko je bila Viki mnenja, da bi se morala drug na drugega najprej malce navaditi in si šele nato deliti posteljo. 

Kako se je končal prvi ljubezenski prepir, bomo na malih zaslonih lahko videli že kmalu ...

 

