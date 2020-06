Drama pri talentu Alenu, po pretepu in solzivcu je posredovala še policija (FOTO)

Alen Vogrinec Vesel. FOTO: Mediaspeed

Nekdanji tekmovalec v šovu Slovenija ima talentin njegova nekaj let starejša ženasta se znašla v težavah. Kot je mogoče razbrati iz njunih objav na spletu, je začelo v njuni zvezi pošteno škripati, prišlo je celo do fizičnega obračunavanja, kar nam je Alen tudi potrdil. Nataša je na facebooku Alena obtožila, da jo je pretepel, z njo manipuliral in da je sedel na dveh stolčkih. On pa nam je zaupal, da je res prišlo do obračuna med njima in da je morala posredovati tudi policija, a da ni bilo tako, kot trdi Nataša.»Tole je očka in mož leta,« je zapisala ob fotografijah, ki jih je objavila. Trdi, da je kriv za poškodbe na fotografijah in da jo je pretepal, medtem ko so otroci gledali. Zapisala je, da je imel eno za ponoči, eno pa čez dan, a da ga ni dovolj v hlačah, da bi to priznal.Vogrinec nam je zaupal, da v njegovem zakonu že nekaj časa ni tako, kot bi moralo biti. »Dejansko nama ne gre več. Ne zmorem.« Pravi tudi, da mu je prisegla, da ga bo uničila. »Srečen sem, da me večja sinova podpirata, ker vse vesta in vse vidita.« Pravi, da žena obrača ljudi proti njemu, da je bil vedno družinski človek in da nikoli ni bil nasilen.»V ponedeljek se je zgodil incident. Doma me je napadla s solzivcem za obrambo, ker sem iskal ključe od avta. K sreči sta bila doma sinova in sta me reševala. Žal smo morali poklicati policijo. Včeraj se je nadaljevalo. Hotela je imeti moj mobilni telefon. Ker ni bilo nikogar doma, je izkoristila priložnost in me napadla. V stiski sem se samo branil. Nisem je pretepal, kot je navedla. Dobil sem prepoved približevanja. Ne želim ji nič slabega, samo želim, da otroci ne trpijo takšnih izpadov in manipulacij.«Alen je v šovu Slovenija ima talent nastopil, ko je štel 22 let in s svojo izvedbo skladbepovsem očaral občinstvo in žirijo. Še bolj je javnost presenetila njegova zgodba in razkritje, da pri tako rosnih letih skrbi za tako veliko družino. Že takrat je njegova družina namreč štela šest otrok, kasneje pa se jima je z ženo pridružil še en otrok.