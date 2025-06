Drama na odru: Fredija Milerja med nastopom v Lenartu zadela kap

Medtem ko mnogi njegove največje uspešnice prepevajo že dve desetletji, se za nasmehom in žametnim glasom pevca Fredija Milerja skriva težka in ganljiva življenjska zgodba. Mnoge je pretresla izpoved v epizodi oddaje Denis Avdić Show, kjer je Fredi razkril, da ga je med enim izmed svojih nastopov v Lenartu zadela kap – in to kar pod odrom.

Fredi Miler se je v zgodovino slovenske zabavne glasbe zapisal leta 2004 s hitom Vedno si sanjala njega. Kljub velikemu uspehu pa je njegova pot hitro postala trnova.

Najbolj pretresljiva je prav zgodba o nenadni kapi med snemanjem oddaje v Lenartu. »Začelo me je peči v roki, težko sem dihal,« se spominja Miler. Kljub simptomom je profesionalno odpel pesem do konca, vedoč, da kamere beležijo vsak gib. »Ko sem prišel z odra, sem se še fotografiral, potem me je pa vrglo,« je povedal v radijski oddaji.

Na srečo je bil v občinstvu prisoten reševalec, ki je hitro ukrepal. V manj kot pol ure je bil Fredi že na operacijski mizi. Hiter odziv je bil ključen za njegovo preživetje.

Bitka z rakom: trikratna diagnoza

Kot da kap ne bi bila dovolj huda preizkušnja, se je Fredijevo zdravstveno stanje še dodatno zapletlo. Leta 2022 je prejel diagnozo raka na sečnem mehurju. Bolezen je premagal, a leto dni kasneje se je rak ponovil – tokrat na drugi strani. »Takrat mi je že začelo jemati voljo,« je povedal odkrito. Tudi tretjič je bil neusmiljeni rak neusmiljen – nova diagnoza, nov šok.

Vse to pa ni ustavilo Fredija. Z vztrajnostjo se je podal na kemoterapijo. »Zdravnik mi je zdaj dejal, da smo se tokrat rešili, a moram redno na kontrole,« pove z olajšanjem. Kljub vsemu bolečemu ostaja pozitiven: »Zdaj se zabavam, kaj pa je znotraj, pa nihče ne ve.«

Pritisk javnosti in trpljenje družine

Miler ni skrival, da je težko obdobje pustilo posledice tudi na njegovi družini. Njegova sinova sta bila tarča posmeha v šoli, prizadela jih je stigmatizacija, ki jo je Fredi čutil zaradi svojih nastopov in medijskih odzivov. »Otroci so trpeli, žalili so nas,« se spominja.

Sledil je nekajletnik umik z velikih odrov, čeprav nikoli ni povsem nehal nastopati: »Delal sem ves čas, poroke, veselice, športne dogodke.«

Čeprav so za njim tri diagnoze raka in kap, Fredi Miler še vedno nastopa. »Glasbenik se ne sme vdat,« poudari z odločnostjo.