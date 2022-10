Drama v Kmetiji: po prepiru najboljših prijateljic Karin objokana (FOTO)

Aneta Andollini in Karin Lipovnik sta v šov prišli kot izzivalki in ob prihodu obe živeli v gozdu, kjer sta se močno povezali. Skupaj s Tomom in Aljažem sta sklenili zavezništvo. Prek dvobojev v gozdu so se uspešno prebili na posestvo. Premešanje družin ob zaključku faze izzivalcev jih je sicer ločilo, vendar zavezništva ni zlomilo.

Kaj je povzročilo prepir?

Med barvanjem ograje za koze se je vnel prepir.

Med barvanjem ograje za koze pa se je vnel oster prepir med Karin in Aneto. »Karin, ta stara Karin, je prišla poleg in je barvala z mano, nakar je prišla še ta druga Karin in smo počasi zaključevali in Danijela meni pravi, kaj bomo tri delale tukaj. In v tistem Karin, ta stara, vrže čopič in gre, brez besed. In sem rekla, aha, okej, očitno sem ju zmotila pri nekem debatnem krožku in sem rekla, v redu, kar pogovarjajta se, in sem odložila čopič in šla.«

Ohranjanje zavezništva

Karin je tolažbo iskala pri Aljažu.

Prepir je Karin močno prizadel, zato je tolažbo poiskala pri Aljažu, ki ji je v tej sezoni že večkrat ponudil ramo in nasvet z lastno agendo v mislih. Bolj kot samo počutje sotekmovalke ga namreč skrbi ohranjanje zavezništva.