Drama med kmeti: »Ne bi je več rada nikoli srečala« (FOTO)

Vzajemna nenaklonjenost

Nina in Maria. FOTO: Voyo

Največ drame je bilo okrog, ki še vedno ne najde miru in je vsa razdvojena. Spet je dejala, da si želi domov in da ne želi več bivati na kmetiji.Je pa ponovno omenila skrivnostno sporočilo, kjer je pisalo, da igre še zdaleč ni konec. Dejala je, da je prepričana, da sta napisala sporočiloin, ki sta to tudi priznala. »Da se bo nehala tako nositi, da bo spustila svoj ego,« je namen sporočila pojasnil Aljaž. »Obnaša se kot kakšna desetletnica.«Sotekmovalci so enotno upoštevali željo Marie, ji pri glasovanju dali kamenčke, zato je postala prva dvobojevalka.»Ne bi je več rada nikoli srečala,«, pa je odločitev, da kamenček da, pojasnila Maria. Majda ji je ob tem očitala, da je nepoštena, ker je ni pogledala v oči.