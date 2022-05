Drago šokiral s svojim dejanjem, čeprav mu je Mojca odpirala zadrgo hlač

Šov Ljubezen po domače se nepreklicno bliža koncu. Drago Kosmač in njegova izbranka Mojca sta nadaljevala spoznavanje. Ta je povedala, da urice preživljata polno in da so tudi noči malo bolj pestre. Želela ga je presenetiti z obiskom bolšjega sejma in je, kot je povedal, zadela žebljico na glavico. Težava je bila samo, ker ni hotel oditi od tam. A na koncu je prišlo do tega, da se je Drago spraševal, od česa bosta živela, ker je na sejmu pustil svojo pokojnino.

Ob koncu izleta mu je povedala, da ji je bilo zelo prijetno, on pa, da se še premalo poznata in da se boji hitrih odločitev. Mojca ga je vprašala, ali mu je žal, da na izlet ni povabil Tatjane, ki jo je sicer izločil na koncu, a možak je stal za svojo odločitvijo.

No, Drago se je po koncu izleta na poti do doma ustavil v cvetličarni, kjer je kupil šopek, in z njim presenetil Tatjano. Ta je bila vsa iz sebe in je sklepala, da Drago nekaj čuti do nje. On pa se je zavedal, da si obe dami želita biti z njim, in se ni hotel prenagliti s svojo odločitvijo ...