Dragića čaka delitev, vredna milijone

Pred leti sta v Miamiju kupila luksuzno vilo s pogledom na ocean, a ni jasno, kdo bo v prihodnje živel v njej. FOTO: SOTHEBY

Kot strela z jasnega je odjeknila vest, da je ljubezenske pravljice medinkonec. Medtem ko se on v Sloveniji zpripravlja na novo sezono v Torontu in uživa med pohajkovanjem po Ljubljani in obiskovanjem koncertov, se številni sprašujejo, kako si bosta bivša zakonca razdelila milijone, ki jih je zaslužil z igranjem v ligi NBA.Leta 2012 je podpisal štiriletno 30 milijonov dolarjev vredno pogodbo s Phoenix Suns in nadomestil legendarnega. Tri leta pozneje je podpisal pogodbo, ki je bila vredna 90 milijonov dolarjev, kar pomeni, da je na leto zaslužil več kot 18 milijonov dolarjev, a je treba odšteti davke. V nasprotju s preostalimi NBA zvezdniki se ne hvali s svojim premoženjem in imetjem. Z zajetnim kupčkom denarja, ki ga je pospravil v žep, si je v Miamiju leta 2016 privoščil več milijonov vredno vilo, kjer si je družina ustvarila dom in živela zadnja leta. Kako so živeli na Floridi, je razkril v nekaterih objavah na instagramu.Goran se prav tako ne baha s svojimi jeklenimi konjički, a je znano, da je velik ljubitelj nemških avtomobilov. Opazili so ga za volanom luksuznega beemveja in prestižnega audija serije q8. Sanjski dom sta si z Majo ustvarila tudi v Sloveniji. Pred leti so ameriški mediji poročali, da je skromni Goran menda celo z lastnimi rokami pomagal pri gradnji hiše, žena pa je poskrbela za notranjo opremo in izbrala pohištvo. Ko so ameriški mediji pisali o Maji, so bili presenečeni, ko so izbrskali njune poročne fotografije in ugotovili, da sta nosila kroni, kar je sicer nekaj povsem običajnega na pravoslavni poroki.