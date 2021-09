Dragić se je že odselil, pretresla ga je smrt

Te dni se košarkarski svet poslavlja od legendarnega srbskega strokovnjaka. Po bolezni je 77-letni košarkarski velikan izgubil bitko in užalostil tudi številne slovenske košarkarje, ki so v karieri sodelovali z njim.Zelo dobro ga je poznal tudi slovenski zvezdnik. Ivković je ga pred leti celo vabil, da bi zaigral za srbsko reprezentanco. Gogi se je s fotografijo poklonil spominu legendarnega strokovnjaka in zapisal, naj počiva v miru.Sicer pa ima Dragić za seboj pestre dneve. Dokončno je zapustil Miami in se že oglasil iz Toronta, kjer bo nadaljeval svojo kariero. »Lotimo se dela,« je zapisal ob fotografiji klubskih oblačil.Dragić je v Kanado odšel sam, kot je znano se dolgoletno partnericoločujeta. Otroka z njo ostajata v Miamiju.