Dragić podaril še eno igrišče

Minulo nedeljo so v Marija Gradcu pri Laškem slavnostno odprli prenovljeno košarkarsko igrišče Gorana Dragića. Gre za projekt našega odličnega košarkarja, ki v okviru dobrodelne akcije in svoje fundacije Podam, da igram otroke in mladostnike spodbuja k aktivnemu gibanju in športnemu preživljanju prostega časa.

Na dogodku sta pred prerezom traku spregovorila tako župan Laškega Franc Zdolšek kot tudi naš košarkarski as, ki se je dogodka udeležil osebno in se zahvalil vsem, ki so dodali svoj prispevek pri obnovi. »Vesel sem, da bodo imeli otroci spet možnost športnega udejstvovanja in tkanja novih prijateljstev. Laško ima košarkarsko tradicijo in prav je, da to ohranjamo. Igrišča smo si vsi že dolgo želeli in s pomočjo Dragićeve fundacije nam je to tudi uspelo. Na tem mestu ne smemo pozabiti, da sta del prispevali tudi Občina Laško in Fundacija za šport, posebna zahvala pa gre Komunali Laško in Bojani Mastnak, ki se je s samo izvedbo res potrudila. Verjamem, da bo v Marija Gradcu pestro, in morda se bo ravno tu razvil kakšen nadobudni košarkar, ki ga bomo spremljali, kot spremljamo Gogija,« je ob odprtju dejal župan Zdolšek.

Goran Dragić v družbi laškega župana Franca Zdolška in številnih drugih gostov ter mladih FOTO: MOJCA KNEZ JUVAN

Kapetan slovenske zlate reprezentance Dragić pa je dodal: »To je po Ljubljani, Mariboru in Novem mestu že četrto igrišče v Sloveniji, ki smo ga odprli. Je pa prvo, ki je modre barve. Poda se k barvam laškega grba, in ko vidim, kako je videti, mi je res všeč. Upam, da bodo otroci na zunanjem igrišču uživali tako, kot sem jaz.« Igrišče, narejeno v sklopu akcije Podam, da igram, je pametno igrišče, kar pomeni, da je opremljeno z informacijskimi tablami ter povezano z aplikacijo #podamdaigram, prek katere lahko uporabnik vidi druge uporabnike, najde tekmece ali soigralce ter dostopa do številnih vsebin za trening in spozna različne zabavne košarkarske igre. Odprli so ga na prvi dan košarkarskega kampa Gorana Dragića, že drugega, ki poteka v Laškem, zato so ga preizkusili tudi njegovi varovanci.

Gre za okoli 130 nadobudnih mladih košarkarjev in košarkaric, ki bodo v teh dneh intenzivno trenirali pod budnim očesom kapetana zlate reprezentance in drugih košarkarskih strokovnjakov. Seveda pa je bil Dragić tudi v Laškem deležen vprašanj, ali bo vendarle še kdaj oblekel reprezentančni dres, a je ponovil tisto, kar smo do zdaj že slišali. Da si vrata pušča priprta, zato upanje nekako še ostaja. Čez poletje bo predvsem počival in si nabiral moči za novo sezono, mladim pa je položil na srce, naj uživajo v tem, kar počnejo.