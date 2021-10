Drag kraljico zasuli s homofobnimi komentarji

Za nastop v šovu se je odločila, da se pokaže Sloveniji, dvigne svojo in prepoznavnost draga v Sloveniji. FOTO: OSEBNI ARHIV/INSTAGRAM

Vsi sovražni in homofobni komentarji po mojem nedeljskem nastopu so se me dotaknili.

Druga oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent je postregla z že drugim zlatim gumbom osme sezone. Tokrat ga je podelil žirant, in sicer kraljici preobleke oziroma drag kraljici, ki sliši na ime»Jenna Dick je moja osebnost izven draga plus nekaj več. Jenna je Janez 2.0, če se lahko tako izrazim. Jenna rada izgleda kot diva, vendar je v resnici čisto preprosta punca, rada je odštekana, obožuje ljudi in jih želi spravljati v dobro voljo, najpomembnejše ji je, da se ljudje v njeni okolici dobro počutijo,« je o sebi povedala kraljica preobleke, ki je tekmovala tudi za mistra Slovenije. Ko pa se je vznemirjenje po njenem nastopu poleglo, je pristala na realnih tleh, dojela je namreč, da svet le ni tako prijazen in lep, kot bi si želela.»Zadnjih nekaj dni je bilo zame precej čustvenih, tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Priznam, vsi sovražni in homofobni komentarji po mojem nedeljskem nastopu so se me (čeprav sem mislila, da to ni več mogoče) dotaknili. Ampak prav ti negativni odzivi so dokaz, da nekaj delam prav, da se s svojim izpostavljanjem borim proti temu. Če zraven prištejem še vsa lepa sporočila ljubezni in podpore, pa lahko zaključim samo, da sem neizmerno srečna in hvaležna, da imam možnost razbijati predsodke in stereotipe ter da lahko na neki način predstavljam LGBTQ+ skupnost. Rada vas imam in vedno bom s ponosom nosila mavrico,« je svoje občutke razgalila Jenna in sklenila zapis z mislijo, da upa, da bo nekega dne ljubezen resnično premagala sovraštvo.