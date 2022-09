Resnična zgodba razočarane Slovenke: Dopust na Islandiji so prekinili in nas odpeljali v Padovo

Potovalna agencija, ki ponuja več kot le brezskrbno poletno toplo sonce, je brez opozorila storila nekaj, kar jemlje sapo. Spremenila je potovalni načrt počitnic in namesto ekskluzivnega aranžmaja po Islandiji, ki ga je po treh dneh prekinila, popotnike brez pojasnila po letu, kjer naj bi na letališču v Benetkah prestopali, namestila v bližnjo Padovo.

Padova namesto fjordov in kitov. Padova, kamor lahko skočimo Slovenci z avtomobilom vsak vikend.

Agencija, ki na spletni strani atraktivno ponuja lepote daljne pokrajine, suvereno zapiše, zakaj naj posameznik izbere prav njih, in res imajo odlične vodnike, ki skozi besede in izkušnje približajo čar daljne in tako drugačne dežele, potrdi Vesna.

