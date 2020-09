Dopust brez alkohola

Sedenje na skali nad zalivom je bilo letos najbolj adrenalinska stvar.

Raziskoval je sanjske plaže.

Nočnih zabav ni bilo, a smo vseeno preživeli in se imeli lepo.

Španija ni bila naključna izbira. »Navdušila me je že pred osmimi leti, ko sem bil prvič v Barceloni. Potem sem bil še na otoku zabav Ibiza, letos pa smo se z družbo prijateljev odpravili na Majorko. Ker je dopust v Grčiji padel v vodo, smo potem zelo na hitro nekaj iskali za nadomestek in našli. Dobesedno čez noč sem spakiral kovčke in se odpravil,« je povedal. In ni se zmotil. Znova ga je navdušila španska hrana.»Obožujem paeljo, jed z rižem in morskimi sadeži. Tudi v Sloveniji veliko jem morsko hrano, ker jo res obožujem, na morju pa ne mine niti en dan brez morskih dobrot. Poleg hrane in sangrije obožujem tudi španske plaže, kristalno čisto morje. Ta čudovita modra barva te res prevzame.« Kaj pa je z namigi o pobegu pred okroglim 30. rojstnim dnem, ki se jih bo letos očitno naposlušal. »Haha, kar naj si dajo duška! Nisem pobegnil. Z leti se, iskreno, ne obremenjujem. No, pomembno je, da se tudi počutim kot 22-letnik, pa naj bo v Sloveniji ali Španiji.«Na Majorki je z družbo prijateljev najel hišo. »Hotelov ne maram preveč, no, kdaj pa kdaj že, a raje dopustujem v naravi, tako kot smo zdaj. Sredi gozda, a vseeno blizu morja. Na Majorko bi se zagotovo še vrnil, saj je en teden minil prehitro. Vsak dan smo raziskovali druge plaže, za kaj drugega pa ni bilo volje. Predvsem smo uživali v miru.«V Španiji imajo zaradi koronavirusa ostre ukrepe, maske nosijo povsod, tudi zunaj. »Nisem pričakoval, da bodo tako dosledni. Povsod so razkužila, ljudje se res trudijo in držijo distanco, gneče ni bilo nikjer. Je bil pa to eden redkih dopustov, ko nisem srečal niti enega Slovenca. Kar je zanimivo, saj sem še skoraj vedno naletel na koga. Povsod, kjer sem v zadnjih letih potoval, sem slišal slovenski jezik, tokrat pa res ne,« pove.Otok so raziskovali z avtom, in ker je sam zagrizen šofer, se je prerinil do volana in vozil vse dni. »Zato sem tudi praktično ves dopust preživel skoraj brez kapljice alkohola. Kakšen večer sem si privoščil sangrijo, njihovo lokalno pijačo, ki je res okusna. Kaj več pa ne. Zanimivo, da tudi klubskih in drugih nočnih zabav ni bilo. Pa smo vseeno preživeli in se imeli lepo. Tokrat sem imel malo bolj umirjen, upokojenski dopust, haha! Mi je pa res prijalo. Kaj hočemo, bo že držalo, da je trideset trideset, hehe. Za ves teden sem se tudi odklopil od interneta in sem bil nedosegljiv. Ne bi verjel, da je to mogoče, če ne bi sam poskusil. In vidim, da se kar preživi. Na družabnih omrežjih sem dobil kup sporočil, predvsem na instagramu, kaj se dogaja, ker nisem objavljal čisto nič. Ampak evo, sem živ, čil in zdrav tridesetletnik!«