Mirjam Poterbin presrečna z nečakoma v naročju (FOTO)

Slavna mama Mirjam Poterbin je večkrat poudarila, kako zelo je ponosna na svojega sina Luko Dončića, košarkarskega zvezdnika. Navezanosti na svojega sina ne skriva, prav tako pa z javnostjo občasno deli tudi zasebne trenutke iz družinskega življenja, ki ji veliko pomeni.

Mirjam z nečakoma, dečkom in njegovo mlajšo sestrico. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Veste, da ima Luka bratranca? Tudi mi ne bi vedeli, če Mirjam ne bi na instagramu delila prikupne fotografije, na kateri v naročju drži svoja nečaka – dečka in deklico, ki sta otroka Dana Poterbina in Metke Palčič.

Dveletni deček, ki je prvorojenec, je v preteklosti obiskal tudi že kakšno tekmo in je dresu s številko 77 zvesti navijač svojega starejšega bratranca Luke. Ta mu je predstavil tudi svojega dobrega prijatelja in soigralca Bobana Marjanovića, ko je bil deček star komaj eno leto. Fotografijo so ovekovečili na instagram profilu mame Metke.