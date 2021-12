Dončićeva mati je Božičku napisala pismo

Na radijskih postajah se te dni vrti božična uspešnica Ko primeš me za roko, ki sta jo Rebeka Dremelj in Sebastian ustvarila z Žanom Serčičem. Sredino druženje ob vroči čokoladi v čarobnem vrtu Lili Novy v Ljubljani pa je bila tudi napoved njunega skupnega potovanja na Laponsko.

Dobri mož pozna tudi želje Mirjam Poterbin. FOTO: MEDIASPEED.net

Na severu bosta Božičku osebno predala pisma s pozitivnimi sporočili in dobrimi željami Slovencev. Na čajanki jih je napisalo tudi nekaj Rebekinih in Sebastianovih prijateljev, med drugim vražja damain njen, mama, Bepop damiin, nekdanji čukin, komik, pevecin mojster satire. Ti so svoja pisma že oddali, prav vsi pa jih lahko še do 13. decembra pošljete na naslov Za Božička in njegove škrate, poštni predal 1035, 2000 Maribor.

Rebeka in Sebastian sta obljubila, da bosta o svojem obisku na Laponskem poročala na družabnih omrežjih. Od tam pa je predčasno priletela kar gospa Božiček osebno. Ana Maria Mitič se je v vlogo žene dobrega moža popolnoma vživela in navdušila goste čajanke, ki so se razvajali ob enkratnem vzdušju, ki ga je za piko na i popestrilo tudi sneženje.

Ambasadorja objemov, širjenja pozitivnih misli, poljubov in malih toplih pozornosti, ki nam lepšajo december, pravita, da sta kar malo obsedena z veselim decembrom, barvami, okraski in kičem.

Bepopovki Alenka Husić in Tinkara Fortuna sta pri gospe Božiček, v vlogo katere se je odlično vživela Ana Maria Mitič, lobirali, naj jima letos Božiček prinese res vse, kar sta napisali v pismu. Tudi tisto pregrešno drago torbico in čevlje. FOTO: MEDIASPEED.net

»To je poseben čas, ki še tako zaposlene ljudi spomni, kaj je v življenju zares pomembno, jih ustavi, spomni na bližnje in je zato res čaroben. Tudi hčerki sem navadila, da komaj čakata ta čas, in že takoj na začetku decembra okrasimo celo hišo,« pravi Rebeka. Sebastian pa dodaja: »Če ne prej, se ob začetku adventa zavem, da se moram malo ustaviti in si vzeti več časa za družino in prijatelje.« Z božično pesmijo, ki bo zagotovo zimzeleni hit, sta glasbena kolega zaznamovala tudi 20 let prijateljstva.