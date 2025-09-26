Dončićeva Gabriela raste v pravo mlado damo, poglejte, kako je družinica uživala na sprehodu (FOTO)

Luko Dončića svetovna javnost pozna kot odličnega športnika in enega najboljših košarkarjev vseh časov, a je 26-letnik tudi ljubeč in predan oče mali Gabrieli. Deklica, ki je po starših podedovala svetle kodre, bo čez dva meseca upihnila že drugo svečko, Luka in njegova partnerica Anamaria Goltes pa njeno zasebnost skrbno varujeta.

Anamaria sicer pogosteje na družbenih omrežjih s sledilci deli kakšnega od ljubkih trenutkov s prvorojenko, a je previdna, da je deklica vedno fotografirana od zadaj. Redkeje se za deljenje skupnih trenutkov odloča očka Luka, a prijatelje, znane in oboževalce, kljub temu tu in tam razveseli z utrinkom iz družinske idile.

Tako je bilo tudi na zadnji septembrski petek, ko je objavil fotografijo, ki je nastala na sproščujočem sprehodu, na katerem sta se Luki in Gabrieli pridružila še Dončićeva kosmatinca Gia in Hugo, po okolici sodeč, pa je družba raziskovala slovenske travnike in gozdove. Gabrielo so starši za to priložnost toplo oblekli, vsaj kar se najljubše barve tiče, pa se malčica ne razlikuje prav dosti od drugih deklic po svetu. Slavni starši ali ne, ljubezen do rožnate je skupna vsem.