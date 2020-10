Manekenkain njen dragiimata kljub mladosti vedno polne roke dela. On s treningi, ona pa s študijem in poslovnimi obveznostmi (običajno jima družbo delata še dva ljubka kosmatinca, Hugo in Gia). Pred kratkim sta se odpravila na grški otok Mikonos.Anamaria tudi na dopustu ne počiva, saj na instagramu pridno objavlja vroče počitniške fotografije. Verjetno je fotograf Luka, saj sta se na dopust odpravila sama. Prav zadnje fotografije v zapeljivih kopalkah pa so najbolj navdušile sledilce, ki jih ima preko 110.000. Ker je Anamaria modna navdušenka, so takšne tudi njene objave, skupne fotografije pa so redkejše.