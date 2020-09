Dončićeva draga sporočila veselo novico in čestitkam ni videti konca (FOTO)

Lepa in podjetja, dekle, ima te dni zagotovo veliko razlogov za veselje. Ne samo da se je njen dragi vrnil iz Amerike in da spet lahko preživljata svoj prosti čas skupaj, včeraj je s svojimi sledilci delila še eno posebno novičko.Očitno se je lepotica končno okronala z diplomo in s tem naredila še en velik korak v življenju. Seveda je ta pomembni dogodek proslavila tako, kot se spodobi, nazdravila je s šampanjcem in novičko delila s svojimi oboževalci, ki so hiteli čestitati.Anamaria pa se zadnje čase kali predvsem na poslovnem področju, saj je lansirala svojo različico spletnih vadb in intenzivno išče tudi zanimiva podjetja za sodelovanje. Na instagramu ji sledi že več kot 116 tisoč ljudi, kar jo uvršča med lastnico najbolj priljubljenih profilov pri nas.