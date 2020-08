Dončićeva draga s posebno ekipo

Največji Lukovi navijači!

Košarkarski as, ki je z izjemno predstavo doživel svoj krst v končnici lige NBA ter dosegel kar 42 točk, sedem skokov in devet asistenc, se kljub svoji odlični igri ni mogel veseliti zmage proti LA Clippers. Ob tem moramo izpostaviti, da v zgodovini še ni bilo košarkarja, ki bi v svoji prvi predstavi v končnici dosegel toliko točk.K temu je verjetno pripomogla dobra energija, ki jo je iz Slovenije oddajala njegova srčna izbranka, ki se je za tekmo svojega najdražjega odlično pripravila. Postavna svetlolaska je namreč na instagramu pokazala navijaški utrinek, ki je raznežil mnoge oboževalce. Anamaria si je za to priložnost oblekla navijaško jakno iz džinsa, svoja pasja prijatelja Huga in Gio, ki z Luko in Anamario živita v ZDA, pa je oblekla v zgornji del pomanjšane različice košarkarskega dresa s številko 77.Trojica je pozirala pred košarkarskim igriščem in tako ustvarila navijaško vzdušje, ki je navdušilo številne Lukove oboževalce.