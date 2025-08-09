NA INSTAGRAMU

Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)

V novem videu jo lahko najprej vidimo brez ličil, kasneje pa z njimi.
Fotografija: Anamaria Goltes in Luka Dončić FOTO: Instagram
Anamaria Goltes in Luka Dončić FOTO: Instagram

A. Ka.
09.08.2025 ob 18:30
09.08.2025 ob 18:31
A. Ka.
09.08.2025 ob 18:30
09.08.2025 ob 18:31

Čas branja: 1:21 min.

Anamaria Goltes, partnerica slovenskega košarkarja Luke Dončića ,je v teh dneh v Sloveniji. Včeraj si je ogledala tudi tekmo slovenske košarkarske reprezentance v Stožicah proti Nemčiji, na kateri je nastopil tudi njen bodoči mož. Čeprav ji skrb za hčerko Gabrielo verjetno vzame ogromno časa, pa vmes najde tudi čas za objave na Instagramu, kjer ima ogromno sledilcev. Tako si je čas za eno objavo vzela tudi danes. V njej je pokazala, kako poteka njeno urejanje obraza in las.

V novem videu jo lahko najprej vidimo brez ličil, kasneje pa z njimi. Njeni sledilci so nad njeno lepoto navdušeni, saj je prejela številne komplimente. Nad njeno lepoto je, verjamemo, navdušen tudi Luka Dončić, ki je njen partner že vrsto let.

Anamarii tudi v prihodnjih tednih ne bo dolgčas. 27. avgusta se namreč začne evropsko prvenstvo v košarki, na katerem bo igral tudi Dončić. Slovenija prihaja na prvenstvo precej oslabljena, tako da marsikdo ne verjame, da se bo vmešala v boj za medalje. A upanje umira zadnje.

Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)

