Dončićeva Anamaria nosi reciklirane kopalke

Oblekla je kopalke znamke Patricia Pie.

Podjetna študentka

Na slovensko tržišče je prišla nova kolekcija kopalk oblikovalke, ki ustvarja pod blagovno znamko Patricia Pie. Obraz njenih najnovejših romantičnih, ženstvenih in barvitih kreacij pa je postala vse bolj prepoznavna manekenka. Lepotica, ki je že pred časom jasno in glasno povedala, da ne želi biti zgolj dekle našega košarkarskega bisera, še naprej vztrajno ustvarja kariero v svetu mode in postavlja nove smernice.Nova kolekcija kopalk pa ni posebna le zato, ker jih predstavlja lepa Anamaria, temveč tudi zato, ker so izdelane iz recikliranega materiala. Med drugim iz plastenk, kar bo gotovo najbolj razveselilo tiste, ki so okoljevarstveno ozaveščeni.V preteklosti smo jo že lahko občudovali na reklamnih panojih znane slovenske zlatarne. Več kot uspešno je predstavljala tudi kolekcijo spodnjega perila Lisca in se lani sprehodila po pisti ljubljanskega tedna mode. Podjetna Anamaria pa ne stavi zgolj na videz. Je uspešna študentka na ljubljanski ekonomski fakulteti, lotila pa se je tudi prav posebnega projekta, ki ga je predstavila kmalu po izbruhu epidemije novega koronavirusa. Gre za vodeni vadbeni program AM workouts, ki ga lahko izvajate kjer koli in kadar koli. Anamaria v predstavitvi vadb obljublja rezultate, kako učinkovite so njene vadbe, pa je najbolj razvidno s fotografij, ki so nastale, ko je posnela zadnjo kampanjo za kopalke.