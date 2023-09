Dončićev »tank« za 250.000 evrov glavna tema v Ameriki (VIDEO)

Eden najboljših igralcev lige NBA Luka Dončić (24) je po obveznostih s Slovenijo poleti na Mundobasketu prispel v ZDA, njegov videz pa je takoj šokiral tudi prebivalce Teksasa. Človek bi mislil, da jih je prvi zvezdnik Dallasa navadil na »tank«, ki ga vozi, a kot kaže, ni tako ...

Najljubše vozilo našega košarkarja je Apocalypse Hellfire 6×6 Super Truck podjetja Jeep. Ta avtomobil ima kar 850 konjskih moči, 100 kilometrov na uro pa lahko doseže v 3,7 sekunde. Menda naj bi bilo doslej po svetu prodanih le 150 takšnih vozil, Luka Dončić pa je morda najboljša reklama za avtomobil, ki po videzu zelo spominja na oklepnik.

Uradni profil Dallasa je delil videoposnetek, ki prikazuje prihod igralcev v dvorano, za pet ali šest sekund pa je v bližnjem planu tudi Luka. Zelo sproščeno, v copatih, kratkih hlačah in majici, izstopi iz vozila, nato vzame nekaj malenkosti in se odpravi v dvorano, kjer bo preživel večji del sezone, poroča mondo.rs.

Dončić ima v lasti tudi luksuznega lamborghinija urusa, a veliko več pozornosti vzbuja njegov »tank«. Avtomobil si lahko pogledate v spodnjem posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih. Preverite, kakšno je vozilo, o katerem govori vsa Amerika.

Nima še jasne diagnoze

Medtem ko se Amerika ukvarja z njegovim avtomobilom, Dončić še vedno išče natančno diagnozo za poškodbo stegna, ki ga muči vse od marca. »Bolje je, vendar je pred mano še nekaj pregledov,« je dejal novinarjem na odprtem treningu ekipe v Teksasu in dodal, da bo več o tem povedal takoj, ko bo imel jasno diagnozo.

Še vedno išče natančno diagnozo za poškodbo stegna. FOTO: Lisa Marie David, Reuters

Slovenski zvezdnik je marca izpustil pet tekem v severnoameriški ligi NBA zaradi, kot pravijo, nategnjene stegenske mišice.

Med nedavno končanim svetovnim prvenstvom, kjer je Slovenijo v četrtfinalu izločila Kanada, je Dončić dejal, da gre za staro poškodbo, ki se je razplamtela.

V sredo niti 24-letni igralec niti trener Dallasa Jason Kidd nista bila videti preveč zaskrbljena, čeprav je do začetka rednega dela sezone NBA manj kot mesec dni.

»Verjetno ni 100-odstoten,« je dejal Kidd: »Kadarkoli igraš, je težko biti 100-odstoten. Mislim pa, da je Luka videti odlično. Njegov prvi dan je bil odličen. In zato je naš cilj, da ga okrepimo in ga spravimo blizu 100 odstotkov še pred prvo tekmo.«

Kidd je dejal, da pričakuje, da se bo Dončić, ki bo vstopil v svojo šesto sezono lige NBA, lahko udeležil dveh treningov na dan v četrtek in petek.

Pričakuje boljšo kemijo

Medtem pa je Dončić dejal tudi, da pričakuje to sezono boljšo kemijo z zvezdniškim soigralcem, Kyriejem Irvingom. »Mislim, da bo zagotovo bolje,« je dejal Dončić: »Lani je Kyrie prišel sredi sezone in nismo imeli veliko časa za uigravanje. Šli smo naravnost na igranje tekem. Za kemijo je potreben čas, še posebej na igrišču, zato nismo imeli na voljo celotnih priprav. Zato mislim, da bo veliko bolje.«

V soboto in nedeljo bodo imeli Mavericks posamezne treninge, nato pa bodo odpotovali na 12-dnevno potovanje v Abu Dabi, kjer bodo v četrtek in soboto igrali pripravljalne tekme proti Minnesoti, in v Španijo, kjer bodo igrali z Dončićevim nekdanjim evroligaškim moštvom Real Madridom.

»Naš urnik je nekoliko drugačen od običajne predsezone,« je dejal Kidd: »Odsotni bomo 12 dni. Zato bomo poskušali pridobiti čim več treninga, preden odidemo v nedeljo na pot.«

