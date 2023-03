Dončićev dedek: Dočakal bom, da pride Luka na Kosovo in vrže žogo v koš

Od nekdaj je znano, da je mladi košarkar Luka Dončić lahko izbiral, za katero reprezentanco bi igral - za Srbijo, od koder je njegov oče Saša ali za Slovenijo, kjer je rojen in od koder prihaja njegova mama Mirjam Poterbin. Manj znano pa je, da Lukov dedek Stojan Dončić živi na Kosovu in Metohiji (KiM), v vasici Biča. Stojanov brat Srbobran se je preselil v Ljubljano, kjer je najprej dobil sina Sašo, nato pa še vnuka Luko. O njem je Stojan nedavno govoril v intervjuju za RTV KiM.

»Luka je naša kri. Srce imamo polno, ko ga gledamo. Vsi nas sprašujejo o povezavi z Lukom, a smo skromni in se ne hvalimo veliko z njim,« je dejal Stojan Dončić.

»Tudi Albanci me sprašujejo, kaj sem jaz njemu, a včasih zamolčim. Sprašujejo me, če bi Luka kdaj igral za Kosovo. Morda nekoč, ko bo Kosovo postalo Amerike. Če ni igral za Srbijo, zakaj bi za Kosovo? Nikoli,« je dejal.

Po njegovih besedah si Luka želi priti k njemu in odigral partijo košarke z bratrancem Veljkom, a mu Dallas Mavericks to menda ne dovolijo, češ da je prenevarno. »Luka bi rad prišel, a klub temu nasprotuje, ker menijo, da ni dovolj varno. Dočakal bom, da Luka pride in vrže žogo v koš. Ne bom umrl dokler ne vidim, kako on meče žogo,« je zaključil Stojan Dončić v intervjuju za RTV KiM.

​{apester​}640f2e6d9c2f78002a61e28c{/apester​}