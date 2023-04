Dončić v Ljubljani navduševal z vrhunskim Brabusom

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je letošnjo sezono NBA zaključil že zelo zgodaj, saj se njegova ekipa Dallas Mavericks ni prebila v končnico. To slovenskim košarkarskim navdušencem zagotovo ni všeč. A v vsaki slabi stvari lahko najdemo kaj dobrega. Tudi v tej. Luko je zdaj mogoče z nekaj sreče videti v prestolnici. Navijači so ga opazili v ponedeljek v Stožicah na tekmi med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo. Opažen pa je bil tudi z vozilom brabus 800, ki deluje zares impozantno. Kot razkriva video, ki ga je na tiktoku objavil nekdo z uporabniškim imenom mcarzzz, je bil Dončić z brabusom v bližini ljubljanske železniške postaje. Nekaj časa je imel vozilo tam parkirano, pozneje pa se je z njim odpeljal neznano kam.

Luko smo lahko videli že z več luksuznimi avtomobili, a njegova avtomobilska odisejada se je začela zelo skromno. Za svoj 18. rojstni dan je prejel legendarnega fička in se z njim tudi fotografiral za instagram. Vprašanje pa je, ali se je z njim sploh vozil glede na to, da je bil že takrat precej visok, avto pa je izjemno majhen. Kdo ve, morda ga je vozil tako, da je sprednji sedež odstranil in je sedel na zadnjem.

Košarkarski navdušenci bodo lahko poleti gledali Luko v dresu slovenske košarkarske reprezentance, s katero bo igral na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra.