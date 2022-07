Dončić in njegova Anamaria sta utišala zlobne jezike

V zadnjih tednih se je v javnosti večkrat pojavilo vprašanje, kaj se dogaja z Anamario Goltes, srčno izbranko našega najboljšega košarkarja in NBA-zvezdnika Luke Dončića. Nekateri so celo namigovali na to, da se je parček razšel, saj se vse od prihoda iz ZDA v javnosti nista pojavila skupaj, čeprav si je Anamaria v Stožicah ogledala tekmo med Slovenijo in Hrvaško.

Fotografija, s katero je Anamaria utišala zlobne jezike.

Kot je znano, sta se mlada zaljubljenca v preteklosti že razšla, a sta vedno znova našla skupni jezik in obudila svojo ljubezen. In kot se je izkazalo tokrat, se Anamaria in Luka nista razšla, dejstvo je le, da Anamaria ni več tako zelo aktivna na družabnih omrežjih, kot je bila v preteklosti. Da sta mlada zaljubljenca še vedno skupaj, sta dokazala z objavo zgodb na instagramu, in sicer ob zelo posebni priložnosti. Sedmega julija sta namreč praznovala kar enajst let ljubezni.

Več kot desetletje je minilo od dneva, ko sta se spoznala in ugotovila, da sta si pravzaprav usojena. Kot vsi njuni oboževalci vedo, se je parček spoznal na morju, ko je bilo našemu košarkarskemu zvezdniku komaj dvanajst, Anamarii pa trinajst let. In katera je skrivnost njune velike ljubezni, ki je premagala številne prepreke?

Pred leti se je iz prijateljstva rodila ljubezen in tako danes Anamaria in Luka proslavljata kar 11 let ljubezni.

»Bila sva najboljša prijatelja, še preden sva postala par,« je nekoč dejala Anamaria. Z Luko si od najstniških let delita tudi ljubezen do športa, da sta si resnično usojena, pa je dolgonoga lepotica razkrila pred časom, ko je izjavila, da imajo ljudje najboljše prijatelje, partnerje in resnično ljubezen ter da je ona srečna, ker ima vse troje v eni osebi.