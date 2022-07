Dončić in Dragić žurala na Krku: v družbi ameriškega zvezdnika zavzela zabavo (VIDEO)

Naša najbolj priljubljena košarkarja Goran Dragić in Luka Dončić sta si vzela nekaj dni za oddih. V Malinski na Krku sta se udeležila dolgo pričakovane zabave.

FOTO: Instagram

Shaquille O'Neal, legendarni košarkar moštva Los Angeles Lakers, kjer je bil trikrat prvak NBA (seveda tudi Orlanda (enkrat v finalu) in Miamija (enkrat prvak) ter Phoenixa, Clevelanda in Bostona – za zadnje tri je igral že v zatonu kariere), je namreč prišel na Krk, kjer je kot najvišji didžej na svetu nastopil v nočnem klubu. 50-letni Shaq, ki svoje ljubezni do glasbe ni nikoli skrival, od leta 2014 nastopa pod imenom DJ Diesel.