Domnu Prevcu za rojstni dan voščila celo Janša in Pahor (VIDEO)

Danes 26 let praznuje eden naših najboljših športnikov Domen Prevc. Da ima skakalni as, ki je letos v Planici postavil tudi svetovni rekord, veliko oboževalcev, ki ga spodbujajo na vseh tekmah, je jasno, kako zvesti so njegovi oboževalci in koliko ljubezni premorejo, pa se najbrž ni sanjalo niti Domnu.

Ob rojstnem dnevu so mu namreč pripravili presenečenje, ob katerem se je marsikomu orosilo oko. V video posnetek, dolg dobrih 20 minut, so zbrali voščila cele čete znanih Slovencev z vseh področij javnega življenja.

»Želimo ti razprta krila in oster kljun,« so me med drugim zaželeli »stari jastrebi« iz skupine Midva, Pero Lovšin je Domnu tudi nazdravil s kozarčkom žlahtne kapljice, Miran Rudan pa je našemu orlu del voščila kar odpel.

V dolgi vrsti tistih, ki so Prevcu voščili vse najboljše, so se znašli še župnik Martin Golob, športna kolegica Tina Maze, celo predsednica države Nataša Pirc Musar, nekdanji predsednik Borut Pahor ter predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. »Mislim, da si velik model, tak ostani. Cela familija ste tak vzor prijetne osebnosti in vas imamo radi,« je dejal Pahor, odlično razpoloženi in nasmejani Janša pa je našemu rekorderju zaželel, da bi še naprej v življenju meril »daleč in visoko«.

Voščilom in lepim željam se seveda pridružujemo tudi v našem uredništvu.