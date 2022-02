Domen Kumer v skrbeh: Nisem več rosno mlad, ne bi rad ostal sam

Znani Štajerec je tokrat presenetil s svojo objavo na facebooku. V njej je namreč iskreno spregovoril o svojem strahu pred osamljenostjo v starosti. »38 let sem star, rosno mlad ravno nisem, veliko kolegov mi je v zadnjem času reklo, da bi jaz zdaj moral imeti že otroke,« je svoje razmišljanje začel Domen, takoj za tem pa pojasnil, da se njemu še ne zdi čas za to.

Potarnal pa je o težavi, ki jo ima ves čas. V družbi je namreč edini, ki nima partnerice. »Ko sem se prvega januarja vozil domov s silvestrovanja, sem ugotovil, da so bili vsi v parih. Kaj si ti ja nor, kaj, če bom jaz celo življenje sam? Kaj, če bom jaz sam ostal? Kaj, če bom na stara leta sam? Jaz nisem narejen, da bom sam. In potem mi je po mislih hodilo, da pač nočem ostati sam.«

Nemalo ljudi se sooča z enakim strahom, vsak poskuša najti pravo uteho zase. Domen jo je našel v skladanju nove pesmi, kjer bo besedilo prav na to temo, ki trenutno najbolj muči štajerskega slavčka.