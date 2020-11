Domen Kumer spregovoril o tem, kako je za las ušel smrti

Domen Kumer je objavil fotografijo zobate železnice, po kateri se je 155 ljudi odpeljalo v smrt. FOTO: Instagram, Domen Kumer

Številne identificirali šele prek DNK

Te dni je minilo 20 let od grozljive nesreče v Avstriji, ko je v Kaprunu zagorelo v vagonu zobate železnice. Umrlo je 155 ljudi, ki so bili večinoma namenjeni na smučišče. Med žrtvami so bili tudi štirje Slovenci, še več Slovencev pa je bilo tedaj v Kaprunu, ki so se po sreči smrti izognili, saj so se na smučišče odpeljali bolj zgodaj ali pa so čakali na naslednji prevoz.Med tistimi, ki so se za las izognili smrti, je tudi pevec(37), ki je bil usodnega dne v Kaprunu s Smučarskim klubom Branik. Tedaj 17-letni Mariborčan se je s kolegi proti belim strminam podal ob 8.30, zagorelo pa je na naslednjem vagonu. Kumer je ob 20. obletnici tragedije na instagramu razkril, da so jih, ko je zagorel vagon, nato prepeljali v dolino po drugi strani. V tistih časih še ni bilo tako kot danes, ko imamo praktično vsi vedno pri sebi mobilni telefon, zato se staršem niso mogli javiti vse do večera. Starši otrok, ki so se odšli predajat smučarskim radostim, so bili »v negotovosti od jutra, ko so izvedeli za nesrečo, do večera, ko smo prišli do kombija, kje je imel trener telefon. Sploh si ne morem predstavljati, kako je moralo biti staršem,« se je ob obletnici spominjal Domen.Požar je na vagonu izbruhnil 11. novembra, ko je zapeljal v predor. Zagorelo naj bi zaradi nestrokovne vgradnje grelca, ki ni bil primeren za zobato železnico. Iz vagona in predora se je uspelo rešiti le 12 ljudem, za 155 je bila nesreča usodna. Med smrtnimi žrtvami so bili 92 Avstrijcev, 37 Nemcev, deset Japoncev, osem Američanov, štirje Slovenci, dva Nizozemca, Britanec in Čeh. Številne žrtve so lahko na podlagi analize DNK identificirali šele več tednov po nesreči. Četrtina žrtev je bila otrok in najstnikov, najmanjši je bil star pet let.Deželno sodišče v Salzburgu je leta 2004 oprostilo vseh 16 obtoženih in menilo, da nihče od njih ni kršil zakonodaje, ker ni bilo ustreznih predpisov. V letih po nesreči je 451 sorodnikov žrtev doseglo zunajsodno poravnavo, s katero so bili upravičeni do skupne odškodnine okoli 16 milijonov evrov, a denar je šel večinoma za honorarje odvetnikov.