Domen Kumer premagal svoj največji strah

Na vrhu so zapeli in zaigrali Čukovo Greva gor v hribe.

Z ekipo, v kateri je bil tudi njegov osebni trener Žiga Ozmec, je osvojil Triglav.

Ta strah pred višino me spremlja zadnjih dvajset let; vse od tragične nesreče v Kaprunu, kjer sem bil prisoten, se zelo bojim višine in prepadov.

Letošnji september bo zagotovo za vedno ostal v spominu našega pevca, saj se ni razvajal zgolj na naši obali, kjer se očitno počuti odlično, osvajal je tudi naše hribe in gore, kar sicer ni v njegovi navadi. Da ne bo pomote, Domen obožuje naše lepe vršace, a ima do njih od nekdaj strahospoštovanje. Zaupal nam je, zakaj se je tako zelo bal višine, da se je do nedavnega izogibal celo Triglavu.»Ta strah pred višino me spremlja zadnjih dvajset let; vse od tragične nesreče v Kaprunu, kjer sem bil prisoten, se zelo bojim višine in prepadov. Zato sem kar presenečen, da sem letos z dobro družbo prijateljev ta strah premagal in osvojil naš najvišji vrh. Zame je to zagotovo eden največjih psihofizičnih preizkusov v življenju. In lahko rečem, da se je splačalo, saj je v naših gorah res lepo. Še posebno če je vreme takšno, kot smo ga imeli mi, in je s tabo dobra družba, ki me je pri vzponu in sestopu stoodstotno podpirala,« je za Slovenske novice o svoji veliki življenjski zmagi in preizkušnji spregovoril priljubljeni pevec.»Do Triglava smo se podali s Pokljuke, do vrha smo hodili okoli osem ur,« nam še zaupa. »Idejo je podal moj trener, in sicer povsem spontano, med treningi, ki jih sicer obiskujem pri njem na Trening Placu v Mariboru,« nam še zaupa vedno dobrovoljni Kumer, ki je na vrhu Triglava, pri Aljaževem stolpu, kot se spodobi, doživel čisto pravi krst. »Ja, malce sem jih dobil po zadnji plati. Za to je poskrbel, sicer član Ansambla Trenutek, ki je šel z nami.«Njegova družba je na vrh nesla ukulele, zato so tam tudi zaigrali in zapeli. A ne Kumrove uspešnice, ampak Čukovo Greva gor v hribe, saj je bila nekako bolj primerna. »Na srečo mi je Jaka svetoval, naj si obujem dvojne nogavice, da ne bi dobil hudih žuljev. In res je pomagalo. Nisem jih dobil. Se pa ne spomnim, kdaj so me nazadnje tako zelo bolele noge,« v smehu pravi Kumer in prizna, da je čutil nekaj posledic.A to ni bil njegov edini dosežek, kar se tiče naših hribov in gora. Štirinajst dni prej je očitno nabiral kondicijo in se povzpel na Nanos, družbo mu je delala, skrivnostna svetlolasa lepotica iz Primorske. Ko smo ga povprašali, kaj nam še lahko zaupa o njej, nam je dejal le, da je Ana njegova dolgoletna prijateljica z Obale, ki mu je z nasveti pomagala predvsem pri spustu s Triglava. Mimogrede, za vse tiste, ki niste ravno ljubitelji hoje v hribe, naj povemo, da je, tako vsaj pravijo, lažje iti gor kot priti dol.​Domen pa ima še en razlog za veselje, saj je videospot za pesem Levo desno, ki ga je posnel z Ansamblom Stil, na portalu youtube presegel dva milijona ogledov. Spomnimo, v njem kot voditeljica Zmenkarij nastopa, poleg članov Ansambla Stil in soavtorja melodijepa vidimo še kup simpatičnih deklet.